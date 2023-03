Hace ya unos meses que 'Y ahora Sonsoles' llegó a las tardes de Antena 3 para competir contra 'Sálvame'. El programa parece estar funcionando bastante bien y el estreno de Sonsoles Ónega en Antena 3 está siendo un éxito.

Durante este tiempo, el programa ha tratado un montón de temas y en él también se ha vivido algún que otro momento de tensión entre la presentadora y los invitados o incluso con sus propios colaboradores. Carmen Lomana como con Miguel Lago e incluso con Patricia Lennon han sido algunos de los rostros que se han enfrentado a la presentadora. Ahora ha sido el turno de Pablo Hermaz. El redactor no ha dudado en enfrentarse a Sonsoles Ónega revelando, en pleno directo, la ‘amenaza’ directa que le había hecho antes de salir al plató.

El colaborador tiene una sección en la que comparte vídeos virales y destacados de la red y parece que la presentadora del programa no confiaba del todo en su última elección. "Voy a decir lo que me has dicho en el camerino sobre el último vídeo que quería poner: ‘Si no me gusta, te despido’", destapó.

"Mira, Pablo Hermaz, hoy te libras porque a las señoras les ha hecho mucha gracia, sino estabas en la calle", respondía sin pudor la presentadora. "Muchas gracias a todas ellas, ya que mantengo un día más el sueldo", concluía con sorna el presentador.