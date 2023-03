Coa luz do corazón chega hoxe, ás 19.45 horas na TVG, a súa quinta emisión con Paseando entre cores. Nesta ocasión, a protagonista, Corina Mañá, una moza galega cega, afrontará o reto de buscar e aprender a esencia e a beleza da arte. Para elo, contará cunha mestra de excepción, a pintora Menchu Lamas, unha das artistas galegas que máis xoga coas cores para expresar o seu mundo a través do que pinta. As dúas embarcaranse na tarefa de pintar un cadro de gran formato.

Mañá ten unha grande afección ao mundo da pintura pese a que non a pode ver. Sen embargo pode intuila a través dun código simbólico que ela mesma estableceu para sentir o que cada cor expresa. O verde é o vento; o amarelo, o sol; o azul, o mar; o vermello, o calor ou o gris, o frío. Pero antes de ir traballar ao taller de Menchu, o programa elaborado por Producións Celta para a canle autonómica trasládase ata o Museo MARCO de Vigo para visitar unha exposición de Din Matamoro. Mañá, xunto a Lamas e o presentador e director do espacio, X.H. Rivadulla Corcón, escoitará da voz do propio Matamoro o que expresan os seus cadros como obras que tratan de falar dunha luz atrapada no seu interior que busca liberarse e saír, algo que fascina á protagonista de Coa luz do corazón porque ten moito que ver coa súa realidade de persoa cega. Ademais, o autor permite que Corina toque os seus cadros.

Ao rematar a visita á exposición, vanse ao estudio de Menchu Lamas, que comparte co seu marido, o tamén pintor Antón Patiño. Alí traballan xuntas nun lenzo de 2x2 metros e, unha vez máis, a protagonista de Coa luz do corazón volve a sorprender ó mundo. Sen ver, consigue seguir o ritmo pictórico de Lamas e entre as dúas establecen unha complicidade creativa coa que van dando forma a un cadro cheo de cor e harmonía espacial.