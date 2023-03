Telecinco estrenó hace menos de un año la primera temporada de Desaparecidos, serie policiaca protagonizada por Juan Echanove y Michelle Calvó, entre otros. No fue bien de audiencia: solo los dos primeros episodios alcanzaron el millón de espectadores. La ficción acabó desplazada al late night, sin mucho ruido, con episodios que no marcaron ni medio millón de seguidores. A pesar de todo, Mediaset vuelve a confiar en ella y de esta forma sigue apostando por la ficción nacional. La segunda temporada de Desaparecidos llegará este miércoles por la noche. Llena el hueco dejado por el final de Escándalo: relato de una obsesión.

Hay que destacar que Desaparecidos es una de tantas producciones de Mediaset que se lanzaron primero en Amazon Prime Video. De hecho, esta segunda temporada se estrenó en la plataforma el pasado mayo, casi coincidiendo con lanzamiento en abierto de su primera tanda de capítulos. En el catálogo de Prime Video está ya disponible una tercera temporada, estrenada en octubre pasado.

La segunda tanda de episodios tiene la particularidad de que no está producida por Plano a Plano, sino por Unicorn Content (El programa de Ana Rosa, Fiesta, Ya es mediodía), que hasta entonces no había dado el salto a la ficción. En los nuevos capítulos se conserva el edificio que sirve de interior de la comisaría. Y también el elenco capitaneado por el inspector jefe Santiago Abab (Juan Echanove). Sí hay una baja destacada, la de Maxi Iglesias, el policía ligón de la primera temporada no continúa por sus compromisos.

A diferencia de la temporada inicial, muchas de las historias abiertas ya no son resueltas en los 60 minutos que dura un episodio. Los guionistas lo han complicado todo un poco más. “Los casos largos nos permiten ahondar más, darle más vueltas, siempre conviviendo con las tramas autoconclusivas [aquellas que se aclaran en una única entrega] porque es una recompensa al espectador”, explica el coordinador de guión, Ignacio del Moral.