La inesperada ruptura entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja sigue dando mucho que hablar. En un primer momento se habló de una supuesta infidelidad del esgrimista, pero la persona con la que se le relacionaba se encargó de desmentir los rumores. Ninguno de los protagonistas ha dado muchos detalles al respecto y han optado por continuar con su vida y sus compromisos profesionales sin hacer declaraciones.

Anabel continúa con su carrera en las redes y Yulen ha decidido alejarse de todo el ruido mediático y se ha ido a Budapest a competir en el Grand Prix de esgrima. Hasta allí se desplazó Pipi Estrada para poder charlar con él para ‘Sálvame’ sobre su ruptura con Anabel Pantoja.

"Yo quiero que ella sea feliz. Creo que ella también quiere que yo lo sea. No nos vamos a llevar lo malo. Nunca me vais a ver insultar a nadie ni criticar a nadie. Yo respeto a todos y solo pido que me respeten a mí y a mi expareja", respondió sincero concediendo unos minutos al programa en el que colaboró su expareja.

Pero las verdaderas declaraciones llegaron cuando creía que nadie le estaba grabando. El exconcursante de 'Supervivientes' se abrió en canal sobre la situación que está pasando. "A mí todo esto me afecta. Son decisiones duras y momentos complicados. He vivido cosas que creo que no me merezco. Son cosas que me afectan y que son mentira", dijo.

"Entiendo vuestro curro, pero yo también tengo familia y un honor. He tenido que aguantar que digan que he sido infiel tres meses… Yo nunca he faltado el respeto a nadie. La gente me ha machado sin conocerme. No he hecho nada a nadie", sentenció mientras aseguraba que en alguna ocasión tuvo que frenar sus ganas de romper su silencio para decir a sus retractores que son "unos hijos de puta".

"No estoy aquí para hablar de Anabel. No te voy a contar lo que ha sucedido ni el porqué ni el cómo. Ha pasado lo que ha pasado y quiero que se me respete", insistía Yulen Pereira. "Nadie es más que nadie y nadie es menos. Ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos", decía antes de despedirse de Pipi Estrada.