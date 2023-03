La muerte de Laura Valenzuela captó en la tarde de ayer todas las miradas, incluida la de 'Sálvame', que dio la noticia en directo con una Terelu Campos rota en lágrimas.

El programa llamó a José Manuel Parada por teléfono, para ampliar la noticia del fallecimiento de su amiga y presentadora de TVE.

La conversación transcurrió con normalidad y recuerdos a la histórica Valenzuela hasta que Terelu decidió cambiar de tema y preguntarle por Chelo García Cortés para intentar que el expresentador de 'Cine de Barrio' le lanzara un mensaje de ánimo a su expareja.

Sin embargo, Parada no recibió bien este tema y recriminó el gesto al programa. "De Chelo no quiero hablar. He tratado de llevarme bien con ella, pero, mientras no rectifique las mentiras ofensivas que ha dicho de mí, no la puedo perdonar", afirmaba.

La colaboradora, presente en plató negaba con la cabeza e intentaba no entrar al trapo, ya que la noticia de ese día era la muerte de Laura.

Pero María Patiño cuestionó la manera de responder del entrevistado, y este aprovechó para sacar a la luz un gesto que le había dolido de la presentadora de 'Socialité': "Hace cuatro meses te escribí para hablar contigo porque creo que le tenemos un cariño especial a Chelo, pero preferiste que la verdad no te estropease una noticia. Todavía estoy esperando que tú me llames".

Aunque Patiño se defendió afirmando que había respondido ese mensaje, el invitado siguió manteniendo su versión: "No quisiste saber lo que pasaba, y si no lo quisiste saber hace cuatro meses no creo que lo quieras saber ahora. Yo te tenía por una periodista amante de la verdad, pero me has demostrado que no, que la verdad te importa poco".

"Me haces responsable a mí de creer a una amiga que, con independencia de que se haya equivocado, me compensa estar a su lado. Y para ti es más importante la verdad que una amistad. Lo vemos de manera diferente", concluía la presentadora.

Por último, Parada quiso terminar el asunto para no manchar el recuerdo de Laura Valenzuela, y el programa dio fin a la conexión.