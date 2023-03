El último programa de 'Conexión Honduras' arrancó cargado de novedades. La primera de ellas con la llegada de un nuevo concursante. Gabriela Arrocet se unió ayer a los supervivientes como sustituta de Patricia Donoso. La hija de Bigote Arrocet ya forma parte de la aventura tras su salto del helicóptero.

El programa también destapó el conflicto entre Asraf Beno y Manuel Cortés y anunció la confirmación de una nueva pareja. "Parece que ya es oficial y hay pruebas videográficas", anunciaba Ion Aramendi antes de desvelar quienes eran los dos concursantes entre los que está surgiendo el amor.

El programa emitió un contenido con el que queda claro que el 'tonteo' entre Katerina Safarova y Manuel Cortés, parece que se está convirtiendo en algo más.

En el vídeo se mostraron unas imágenes de la pareja durmiendo juntos por primera vez y muy abrazados: "Haciendo la cucharita", decía el presentador.

Tras un gran acercamiento antes de iniciar la convivencia en la playa, Manuel y Katerina se separaron por una traición de la modelo a la hermana del cantante, pero ahora parece que las rencillas han quedado en un segundo plano y, al estar en el mismo grupo, el amor está fluyendo entre ambos.

Un acercamiento que no parece hacerle demasiada gracia a la madre del concursante. Raquel Bollo, aunque respeta la decisión de su hijo, no cree que Katerina sea una buena influencia para él. "No me gusta", confesaba la colaboradora.