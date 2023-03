El regreso de Marta Riesco a Telecinco parecía algo inminente. La periodista era la encargada de anunciar su vuelta a través de su cuenta de Instagram compartiendo unas fotografías en la redacción de 'Fiesta'.

La novia de Antonio David Flores era apartada de la televisión tras protagonizar un sonado encontronazo en directo con una compañera de 'Sálvame'. Un comportamiento por el que la cadena decidió apartarla de su labor como reportera, pero parecía que su 'castigo' ya había terminado.

Sin embargo, poco le ha durado esa ilusión. Y es que, tal y como ella misma ha desvelado, parece que su regreso no se va a producir. "Algún día os contaré todo lo que estoy viviendo. Está siendo muy duro todo. Intento ser fuerte pero… Quiero dar las gracias a Luis Boya y a mi compi cámara de hoy por cómo me han tratado y cómo han estado conmigo sin conocerme. De corazón. No tengo palabras. No sé qué habría sido sin ellos hoy. Solo quiero que me dejen trabajar. TRABAJAR. ¿Qué he hecho tan malo? Están matando mis ilusiones y todo el esfuerzo que he hecho desde hace 15 años por estar dónde estoy. No estoy loca, solo quiero que me dejen trabajar como trabajaba antes. Solo soy un número pequeño en una gran empresa, pero lo he dado todo por ella" escribía en unos stories en los que salía llorando.

"Lo he intentado todo. He puesto toda la ilusión del mundo porque realmente amo mi trabajo y he luchado mucho por estar allí. He puesto mi trabajo por encima de todo, menos del amor, pero no me quieren y no puedo permitir todo lo que me está pasando y todo lo que me están haciendo", continuaba diciendo.

"He conseguido todo como reportera. Y ahora solo están forzando para que me vaya. No puedo más" sentenciaba para compartir, un rato después, dos imágenes en las que mostraba que se encontraba en el hospital. Una de ellas en lo que parece una sala de esperas y otra de ellas ya en una camilla con un "Gracias" y el emoticono de un corazón.