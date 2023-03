Carlota Corredera lleva meses apartada de la televisión. Sus últimos proyectos profesionales en la pequeña pantalla no terminaron de cuajar. Ahora la gallega está muy centrada en sus redes sociales y a acudir a diferentes coloquios y actos en los que defiende el papel de la mujer.

Tras varios meses sin visitar un plató de televisión, Carlota Corredera regresaba este lunes a un programa muy especial. La de Vigo participó como invitada de la versión canaria de 'Gente maravillosa', en un programa especial en el que habló de su particular relación con la fama y los haters. La gallega se abrió en canal sobre los insultos y críticas que recibe en redes.

Lo que no sabía Corredera es que el programa le tenía preparada una sorpresa que le hizo emocionarse mucho. "¡No me lo puedo creer! Hay gente a la que quiero muchísimo. Pero muchísimo. No sé por dónde empezar", comenzaba diciendo Corredera.

En ese momento Carlota Corredera veía como decenas de amigos se conectaron a una videollamada múltiple para arroparla en este regreso televisivo. "Estoy viendo a una persona que además es de aquí. Estoy viendo a Belén Esteban, por favor, Valldeperas... Belén está llorando, no puede ser... ¡Belén no llores! Si no digo el nombre de alguien que no se me enfade, que estoy muy emocionada", confesaba con lágrimas en los ojos.

"Oye, por favor, no puede ser, de verdad. El título del programa es tal cual, porque toda la gente que está ahí es gente maravillosa, de verdad. Qué guapos, os quiero. Gracias", decía. "Menudo arranque, nunca había estado en un plató con tanta gente que me quiere en una pantalla. Qué maravilla", Gracias a las personas que hicisteis posible esta sorpresa virtual llena de amor real, os quiero".