Miguel Frigenti ha querido desnudarse con sus seguidores y lo ha hecho en el sentido literal de la palabra. El colaborador de 'Sálvame' compartía, hace unos días, una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparecía completamente desnudo. Tumbado en una cama boca abajo acompañó la imagen con una reflexión: "A veces uno se desnuda con quien no debe. Y no, no me refiero a quitarse la ropa".

Una imagen que no generó las reacciones que se esperaba. La publicación se llenó de comentarios dañinos por parte de algunos seguidores. "¿Es necesario ver esto?" o "Qué ganas de vomitar" fueron algunos de los mensajes que le escribieron en la publicación del tertuliano de Telecinco. Tras lo ocurrido, el colaborador quiso hablar en 'Sálvame' de lo sucedido en su perfil de Instagram. "Yo creo que es una foto artística", señaló. "Estaba con mi novio, y nos despertamos un poco tontorrones esa mañana. Después de desayunar le dije que me hiciera una foto. Me pareció super bonita y la subí, y mogollón de gente me puso verde". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Frigenti 🌶️ (@miguelfrigenti) "Estamos super acostumbrados a ver a influencers y compañeras mías de aquí con una ropa minúscula enseñando lo que quieren, que yo lo aplaudo, pero ¿por qué yo no puedo enseñar las nalgas en una foto?", reflexionó. El colaborador asegura que los comentarios que ha recibido han sido "muy dañinos". "Me dejaron de seguir 1.200 personas en una tarde", sentenció.