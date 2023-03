'Tu cara me suena' regresa esta noche a Antena 3 con su décima edición. Alfred García, Anne Igartiburu, Agustín Jiménez, Jadel, Merche, Miriam Rodríguez, Josie, Andrea Guasch y Susi Caramelo son los concursantes de esta temporada del formato, que comenzará con un arranque a lo grande protagonizado por algunos de sus participantes más míticos de su historia.

"Esta nueva temporada promete mucho espectáculo, mucho humor. (...) Este jurado de 'Tu cara me suena' es uno de los jurados con más complicidad en la televisión en España, se nota y traspasa la pantalla", aseguró Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, sobre el formato en la rueda de prensa celebrada esta semana.

Este año, una de las grandes novedades del formato será la casilla 'Duelo', en la que dos de los participantes podrán imitar al mismo artista en la misma gala, pero con diferentes canciones. "Tenemos que ser muy prudentes con las novedades, hay talibanes del formato que no quieren que se cambie", dijo Tinet Rubira, director general de Gestmusic y creador del formato.

Eurovisión también estará muy presente en las galas de la décima edición del 'Tu cara me suena'. En la primera gala de estreno, Andrea Guash tendrá el reto de imitar a Chanel con 'Slomo', el tema con el que alcanzó la tercer posición en el certamen europeo. "Somos muy pro Eurovisión, nos nutren de nuevos números, piensan en un baile, una puesta en escena... Además somos capaces de replicar cualquier cosa", afirmó Rubira, añadiendo que el festival es "un filón" para el programa.

Esta décima edición de 'TCMS' también permitirá ver a famosos muy conocidos en faceta muy distinta. Este es el caso de Anne Igartiburu, que compaginará su faceta de presentadora con la de participante del formato de Antena 3.

"Cuando estás tanto tiempo delante de la tele haciendo un rol el espectador en general, yo incluida, creemos que es el único rol. Porque es lo que le estás dando. Si no me das más, yo me creo lo que veo yo que veo. Te miro a ti y veo un periodista, pero no sé si estás pasando un momento delicado, si eres un tío que le encanta el arte, si te gustan las motos o te gusta la ópera… veo lo que tú me das. Yo he estado dando muchos años una cosa, que es lo que se exigía", aseguró la presentadora en una entrevista concedida a 20Minutos.

En la citada entrevista, la comunicadora también ha asegurado que la parte de 'Tu cara me suena' que más ha disfrutado ha sido en "los cambios radicales": "No me ha costado nada, me encantaba la idea de convertirme en un señor con bigote o en señora, lo que tocara".