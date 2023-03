'El programa de Ana Rosa' ha arrancado su emisión de este miércoles, 29 de marzo, haciéndose eco de la noticia del día. Ana Obregón ha sido madre de una niña por gestación subrogada a los 68 años, tal y como ha adelantado la revista Hola. Una noticia que ha provocado todo tipo de reacciones en las últimas horas y que ha generado un debate en el magacín matinal de Telecinco.

"Es la noticia del día. Todos los digitales han cambiado las portadas por sorprendente, por desconocido y por polémico", ha comenzado planteando Ana Rosa, mostrando su comprensión por el dolor de la actriz tras la muerte de su hijo Aless: "Todos entendemos que ha sufrido lo peor que puede sufrir una madre, y Lequio también, que es perder a un hijo. Ha optado por una nueva maternidad".

Fernando Garea, colaborador del espacio, ha puntualizado al instante las palabras de la presentadora: "Por comprarse un niño. Yo a esto lo llamo comprarse un niño. Además de la circunstancia de que tiene 68 años, pero me da lo mismo, aunque tuviera 20. Hay una mujer que ha tenido verdaderamente a esa niña y, sin embargo, Ana Obregón se ha comprado una niña. Es un ejemplo terrible, algo que escapa de cualquier circunstancia moral".

Joaquín Prat: "Me parece un acto de egoísmo"

Los tertulianos han comenzado un debate sobre este asunto y Joaquín Prat ha recordado que en España "no es posible ni la gestación subrogada ni los vientres de alquiler". "Por eso se ha ido a Miami a hacerlo", ha apuntado el copresentador mientras Ana Rosa se preguntaba: "¿Y todos los niños de amigos nuestros que son fruto de la gestación subrogada? ¿Qué hacemos con esos niños?".

Más adelante, el periodista ha ampliado su postura: "Nadie puede entender el dolor de Ana Obregón si no ha pasado por una circunstancia similar (...) debe ser terrible y muy difícil de gestionar. Pero dicho esto, hay muchas formas de estar cerca de la infancia. Puedes estar en la lista de familias de acogida, como voluntario o colaborando con asociaciones que se dedican precisamente a la infancia".

"Pero a mí me parece un acto de egoísmo que vayas a Miami y, como dice Fernando, te compres un niño. Ana Obregón no ha sido madre, va a ejercer de madre", ha insistido Prat: "Me da la sensación de que ha pensado más en ella misma que en el interés del bebé".

El resto de colaboradores han intercambiado distintos puntos de vista sobre este "complicado debate moral", como lo ha calificado Ana Rosa. Según la presentadora, hay gente que "absolutamente de forma solidaria se presta a engendrar el niño de otra persona que no puede tener hijos". Unos casos que, como han apuntado varios de sus compañeros, son "minoritarios". "El altruismo en este caso son 150.000", ha dejado caer Prat.

En este momento, la conductora de 'El programa de Ana Rosa' ha querido salir en defensa de la popular actriz: "Me siento incapaz de juzgar a Ana Obregón con lo que ha pasado". En cuanto a las fotografías en la que Obregón aparece saliendo del hospital en silla de ruedas, el programa ha explicado que se trata de "un protocolo obligatorio en los hospitales".