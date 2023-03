Las series y los programas cancelados antes de darles su merecido final son cada vez más habituales en el universo del streaming, sobre todo en EEUU, donde la oferta es apabullante y lo que manda son las audiencias inmediatas. Este fenómeno no solo genera el enfado de los fans, frustrados por quedarse a medias con una historia que les había enganchado. También está haciendo que la audiencia cambie la forma en que consume televisión. Y como mar de fondo y motivo de muchas cancelaciones, está el recorte de las plantillas en las plataformas.

Según una encuesta de YouGov, que una serie haya concluido o no su emisión tiene un impacto muy significativo a la hora de animar al telespectador estadounidense a apostar por ella o dejarla pasar. Una cuarta parte de la audiencia adulta de EEUU prefiere comenzar a ver los títulos originales de streaming cuando ya se ha emitido el final en lugar de tener que esperar semana a semana. ¿Las razones? Quieren estar completamente seguros de que no van a suprimir el título de un día para otro, quedándose con un final en el aire (27% de los encuestados), o no están dispuestos a esperar incluso entre temporada y temporada (24%). Aunque lo que verdaderamente llamativo son los atracones de series, un fenómeno que estalló durante la pandemia. En cualquier caso, la audiencia prefiere las temporadas completas. Es la razón dada por casi la mitad de los encuestados (48%) para no comenzar un visionado hasta que todos sus capítulos estén disponibles. Es la estrategia de estreno que utiliza Netflix, pero que no siguen otras plataformas como HBO Max, Disney+ y Apple+. En Amazon Prime Video se dan las dos opciones.