Coa luz do corazón, espazo dirixido e escrito por X.H. Rivadulla Corcón, chega mañá, sábado (TVG, 19.45 horas), a súa emisión número oito coa intención de mergullarse nun mundo moi doce. Neste caso, Corina Mañá, unha muller de paixóns diversas, mostra a las claras unha delas: os doces, as tortas e os pasteis. Unha paixón que, dende logo, comparte con moita xente. Pero unha cousa ben distinta é gozar do pracer de comer doces e outra do pracer de facelos. E quizais a quintaesencia dos doces estea en xuntar os dous praceres. Así que en Paseando por un mundo doce o programa propone a Corina ter a experiencia de facer unha torta e logo degustala.

Para facer a torta o espazo achégase a unha pastelería que teña algo especial, e atopamos en Cangas do Morrazo unha cafetería pastelería que fai doces de vangarda, chámase O pequeno lambón. Nela, o mestre pasteleiro é Álex Pérez e atende a cafetería e pastelería Sara Martínez. Coa luz do corazón chega con Corina á pastelería e os reciben Sara e Álex, e toman con eles uns cafés mentres lle explican a Corina o tipo de doces que fan. Un tipo de torta moi especial que eles fan son as tortas con efectos espello. A Corina cústalle entender este concepto, pero cando consigue comprendelo queda fascinada pola idea. Trátase dunha torta que vai recuberta por unha película elaborada con ingredientes naturais que fan o mesmo efecto que un espello: podes verte reflectido na superficie da torta. É realmente un efecto sorprendente e atraínte.