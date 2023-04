El pasado viernes, el 'Deluxe' organizó un debate para comentar las polémicas de Ana Obregón y la gestación subrogada que tanto han dado que hablar en las últimas semanas. En un momento dado, Jorge Javier se acordó de las palabras de Risto Mejide durante las Campanadas: "¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia", comentaba el presentador en aquel entonces.

Sus palabras levantaron una gran polémica porque la que finalmente se disculpó y matizó que el mensaje iba en contra de los directivos que deciden ponerlas a presentar en esa tesitura, no contra ellas directamente. Y precisamente de estas palabras se ha acordado Jorge Javier durante el debate centrado en Ana Obregón.

"Viendo cómo se está desarrollando esto, ahora me acuerdo de Risto Mejide por la de hostias que le cayeron por lo que dijo en las Campanadas. Toda la gente se rasgó las vestiduras, pero vistos los acontecimientos y todo lo que ha sucedido con esta historia...", empezó recordando el presentador, que no tardó en disculparse con su compañero.

"Yo estaba de vacaciones en ese momento, y como en los últimos tiempos se estaba hablando de mi despido en Mediaset, pensé que ya tenía bastante con mi charco como para meterme en otro. Reconozco que fui cobarde para no meterme en más charcos. Se ha demostrado que Risto no estaba diciendo ninguna barbaridad. A mi edad, me da rabia seguir siendo tan cobarde a veces", puntualizó.

Aunque el presentador de 'Todo es mentira' no ha reaccionado a las palabras de Vázquez, sí publicó una imagen en su Instagram acerca de la polémica: "Hay ocasiones en las que odio profundamente que el tiempo me acabe dando la razón. Esta es una de ellas. Efectivamente, Ana Obregón, no todo vale. Que nadie se engañe. Si el mercado del morbo sigue rentabilizando la desgracia ajena, si paga estas ingentes cantidades de dinero es porque puede, porque le sale a cuenta, y por eso sigue ahí, cebándose siempre con los más débiles a golpe de exclusiva. Dicho esto, para los que os interese mi opinión, sigo defendiendo incluso en este caso, que cada uno haga con su vida lo que quiera, o lo que pueda dentro de la legalidad, y le deseo de corazón lo mejor a esa niña, ojalá estos cheques no le pasen factura".