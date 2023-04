A pesar de su condición de cadena líder, por delante de Telecinco, Antena 3 no baja el ritmo y tiene preparada una semana de estrenos. La cadena principal de Atresmedia ha anunciado cuáles serán sus grandes apuestas para el segundo trimestre del año, que también estará marcado por la inminente llegada de la tercera edición del concurso Mask Singer.

El primero de los estrenos llegará esta noche, a las 22.45 horas, franja que ocupará la docuserie sobre la vida de Bárbara Rey, de la que la protagonista ha venido hablando en diversas entrevistas y en la que, de alguna forma, recoge el testigo tras el estreno de Cristo y Rey en Atresplayer Premium. Una vida Bárbara, que se emite después de El hormiguero recogerá episodios, anécdotas y vivencias a lo largo de cuatro episodios para conocer y comprender el lado más personal de la actriz.

La propia Bárbara recordará su infancia, su pasado artístico como vedete y el lado más sentimental de su vida, con el que fuera su marido el domador Ángel Cristo y que también abarca su relación con el entonces rey Juan Carlos I, de la que ha recordado estos días que a la larga acabaría perjudicándole. El programa también contará con la participación de su círculo más íntimo y de periodistas como Raquel Piñeiro y Mariola Cubells, según avanzan fuentes de Antena 3. Junto a ellas, estarán presentes integrantes de la familia, como Sofía Cristo o Petra García, conocida como Petri, hermana de Rey.

Un día después, el jueves 13 de abril, llegará al prime time de Antena 3 la producción Heridas. Tras su paso por la plataforma premium del grupo, la serie protagonizada por Adriana Ugarte y María León podrá verse en abierto. Basada en la japonesa Madre y su posterior remake turco, aborda el tema del abandono infantil y la búsqueda de la propia identidad a través de las vivencias presentes y pasadas de sus dos protagonistas.

La protagonista de la serie es Manuela (Adriana Ugarte) , una joven que vive sola en una cabaña donde estudia los humedales andaluces. A los 28 años, su existencia gira en torno a las aves, las que viven allí y las que están de paso como ella. A pocos kilómetros vive Alba, interpretada por Cosette Silguero, una niña de 7 años que nunca tiene quién le haga el desayuno. Su madre, Yolanda (María León), trabaja de noche como pole dancer y duerme de día. El novio de ella, Lucho, no está por la labor de cuidar a una niña que no es suya. El día en el que Manuela encuentra a la pequeña Alba, comenzarán un viaje que obligará a Manuela a enfrentarse a los demonios de su pasado y a cuestionarse su vida. La producción tiene trece episodios de 50 minutos de duración.

Vuelve Rosario

El tercer estreno de la semana será el de La Voz Kids, que ocupará la noche de los sábados a partir del 15 de abril. Aitana y su actual pareja, el cantante colombiano Sebastián Yatra, Rosario y David Bisbal serán los cuatro coaches encargados de formar los equipos en esta nueva edición del talent infantil.

Rosario regresa al programa años después de haberse convertido en una de las favoritas por los talents infantiles. En la fase de las batallas, les acompañarán también cuatro asesores de primer nivel: Rosa López, Rayden, Dani Fernández y Mari de Chambao. Al frente de este formato de Boomerang sigue la sevillana Eva González. “De nuevo hay mucho nivel. Yo alucino porque yo no sé dar ni una nota y veo a los niños y me pregunto cómo se puede cantar así con esa edad. Es que, ¿qué harán con 5 o 10 años más y tengan claro o no que quieren dedicarse al mundo de la música? Para nosotros, esto nos deja la boca abierta porque escuchar esas voces con esas edades es una maravilla”, apunta la presentadora. Aitana lo tiene claro. “Esta vez lo que busco es que los niños sean los más reales posibles”, sentencia.

También falta poco para el estreno de la tercera edición de Mask Singer: adivina quién canta. El programa presentado por Arturo Valls contará con unos investigadores de impacto. Javier Calvo y Javier Ambrossi formarán parte del equipo al que se incorpora Mónica Naranjo y regresa Ana Obregón tras haber sido invitada en la segunda edición del programa. Además, la tercera temporada llegará con novedades en la mecánica.