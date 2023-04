Unha delegación composta polo presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, e o vicepresidente da Asociación Galega de Produtoras Independentes (AGAPI), Xosé Lois Ledo, defenderon este pasado xoves no Parlamento Europeo a igualdade para o galego no audiovisual tal e como propuña a Iniciativa Xabarín, aprobada unanimemente no Parlamento de Galicia e a maioría de concellos galegos.

A comparecencia produciuse no Intergrupo de linguas, do que forman parte deputados de todos os grupos da Eurocámara, no marco da elaboración do informe parlamentario sobre a Directiva europea do audiovisual que clarificará os termos nos que os estados a deben aplicar. Nela, o Grupo de Estudos Audiovisuais da Universidade de Santiago, representado pola investigadora e docente María Soliña Barreiro, enumerou as emendas presentadas pola iniciativa galega polo audiovisual para o informe sobre a aplicación da directiva europea de comunicación audiovisual que debate o Parlamento Europeo.

Maceira, advertiu ao Parlamento europeo que a lei española non toma en conta o recollido na Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minorizadas, nin a directiva comunitaria respecto á pluralidade lingüística ou ao estabelecemento de regras rigorosas que a garantan. “O audiovisual debería ser un ámbito de actuación estratéxico de calquera política que procure realmente a normalización dun idioma”. “O mesmo tratamento que se lle dá ao español para contar con contidos audiovisuais débeselle dar á lingua propia de Galicia”, declarou. Maceira informou os parlamentarios europeos de que o Estado español non está a garantir a presenza do galego en igualdade de condicións nas cotas de pantalla, financiamento anticipado, dobraxe, interfaces, webs e audiodescricións. A delegación foi recibida pola eurodiputada do BNG, Ana Miranda.