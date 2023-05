O programa Zigzag da segunda canle da Televisión de Galicia (G2) contará hoxe coa presenza da profesora e poeta Lucía Durán Paredes, autora do libro Cartografía dos nomes, co que se fixo co Premio de Poesía Filomena Data. Con esta obra pretende trazar unha ruta que visibilice a historia que reside detrás das vidas anónimas que nos rodean.

Por outro lado, o espazo cultural da G2 achegarase ao Kiosco Alfonso da Coruña, onde ata o 28 de maio se pode ver a exposición En pretérito siguiente, que presenta a obra de seis autores de ámbito local no momento máis álxido da súa carreira e que ofrece a posibilidade de contemplar o pulso da arte contemporánea e cara a onde se dirixe, a calidade dos artistas e a arte que vén. Obras de Correa Corredoira, Lara Pintos, Manuel Suárez, Mico Rabuñal, Pilar Cancio e Samuel Castro, acompañadas por textos de Yolanda Castaño, conforman unha mostra que terá carácter anual. Tamén será protagonista no programa deste luns a música de Sandford Music Factory, banda de San Sadurniño que leva o rock no sangue. O seu son bebe do rock clásico, pero tamén do grungue, cun tratamento moi persoal. Os espectadores poderán coñecer o seu novo disco, titulado Altospeaker. Ademais, Zigzag repasará a axenda de propostas dos cineclubss galegos e, na súa colaboración no estudio, o historiador Xurxo Ayán falará da arqueoloxía no camiño de ferro.