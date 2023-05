Sin piedad alguna. HBO, que tanto le debe a David Simon, acaba de despedir al escritor, creador y productor de series esenciales de nuestro tiempo como The Wire, Generation kill, Treme, Show me a hero, The deuce, La conjura contra América y La ciudad es nuestra por haber apoyado la huelga de guionistas estadounidenses. Así las gastan los estudios y plataformas que dominan el audiovisual en pleno siglo XXI. ¿Quién va a generarles ahora series tan buenas como las citadas? ¿No es la huelga un derecho fundamental en casi todos los países civilizados? Esta semana pudimos ver imágenes del actor Rob Lowe sumándose a la causa y conversando con algunos de los huelguistas que se manifestaban frente a la entrada de los estudios Paramount. Christopher Nolan y su hermano Jonathan —creador y productor de las series Vigilados. Person of interest y Westworld— también se han solidarizado con los huelguistas y se han fotografiado con los carteles de Writers guild on strike. ¿Van a dejar de estrenar Oppenheimer por este acto de indisciplina de alguien que, como Christopher Nolan, es guionista también de sus películas?

Hace 15 años ya hubo un conflicto similar que en el campo de la serialidad televisiva tuvo un efecto casi inmediato: algunas de las producciones programadas entonces pasaron de 20 o 24 episodios a la mitad a causa de la huelga de escritores, y ese formato, el de 10, ocho o seis capítulos, es el que manda en la actualidad. Simon es un buen ejemplo de autor que se había adaptado antes a las circunstancias: The wire, estrenada en 2002, tuvo 60 episodios en cinco temporadas. Pero siendo esto importante, lo que define a Simon es su capacidad shakesperiana para crear personajes, situaciones, entornos, tramas y subtramas de una escritura hasta entonces nunca vista en el medio televisivo, y que, en general, esas series, definieran la realidad estadounidense como pocas lo han hecho. Sin Simon no podría entenderse la televisión de calidad del presente siglo. Y, sobre todo, el prestigio adquirido por HBO en cuanto a las series más innovadoras. “El día que los de HBO me llamaron para suspender mi contrato después de 25 años escribiendo televisión para ellos, yo estaba haciendo lo correcto”, ha escrito Simon en su cuenta de Twitter. HBO hizo un buen tránsito de la televisión por cable al streaming gracias a las series de Simon, entre otras producciones. Veremos si el encallecido escritor que, en su etapa de periodista acompañó durante 12 meses en las actividades de la unidad de homicidios de Baltimore, experiencia de la que surgió el libro Homicidio, un año en las calles de la muerte, antecedente directo de The wire, calla, otorga o contraataca. El resto de las compañías se han mostrado igual de beligerantes con los guionistas en huelga. Para Simon y HBO es el triste fin de una época prodigiosamente lúcida y creativa.