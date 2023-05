Fran Perea ha vuelto al foco mediático con motivo del 20º aniversario de 'Los Serrano' y el videoclip que ha sacado junto a Víctor Elías y cantantes de su generación y otros que crecieron viendo la serie.

El actor se mostró feliz por el cariño recibido en el cumpleaños de la serie y reconoció al podcast 'Animales Humanos' que para él no fue fácil gestionar el fin de su participación en la serie: "Me fui sin nada, pero ya no me sentía identificado con el personaje. Yo crecía y Marcos no, hablé con la productora a ver si podía haber una evolución, pero no quisieron. Opté por hacer otras cosas".

Más de una década después, Fran Perea dice recordar esa época con mucho cariño y con un gran recuerdo de todo el elenco, aunque se muestra feliz con lo que hace: "La gente piensa que no estoy haciendo nada porque no salgo en televisión, pero no es así. Hago muchas cosas. Sobre todo actúo en teatro, tengo una compañía y hace poco hemos comprado los Teatros Luchana de Madrid".

Cambio físico de Fran Perez

Con motivo del nuevo disco que está sacando, Fran Perea está dando entrevistas en diversos espacios y le ha servido para volver a estar en el foco mediático. Algunos le habían perdido la pista y se quedaron sorprendidos por el gran cambio físico del cantante. Y es que aquel adolescente que empezó la serie, ¡cumple 45 años en noviembre! Muy bien llevados, eso sí.