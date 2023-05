Shakira desató la locura en redes sociales el pasado martes anunciando nueva canción: 'Acróstico'. La bomba la lanzó en redes sociales con una imagen de una mamá pájaro mirando con ternura a sus dos polluelos. Esto evidenciaba que iría dedicada a sus hijos Milan y Sasha. Las dudas fueron resueltas en la madrugada de este viernes cuando el tema vio la luz.

La palabra 'acróstico' significa: composición en la que las letras iniciales de cada verso al ser leídas en vertical forman una palabra. Volviendo a sus orígenes, la de Barranquilla dedica una bonita balada a sus hijos, cuyos nombres aparecen 'ocultos' -de ahí el nombre de la canción- en las primeras letras de la primera estrofa -el de Milan- y a mitad de canción el de Sasha.

2 minutos y 51 segundos que reflejan el inmenso amor por sus pequeños y en los que también hay algún dardo para Piqué. Sin ir más lejos, en la primera frase -"Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba"- pero también al final de la canción, cuando asegura que "si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran".

A Piqué no le molestan las canciones de Shakira

Sin embargo, parece que a Piqué no le ha sentado bien este tema, está muy enfadado. Tal y como ha revelado la periodista Lorena Vázquez, el exfutbolista no tenía ni idea de que sus hijos protagonizarían el último videoclip de Shakira, 'Acróstico', y se habría enterado del 'debut artístico' de Milan y Sasha -que presumen de su talento cantando y tocando el piano en la nueva canción de su madre- al mismo tiempo que el resto de los mortales: al verlo.

Fuentes cercanas al catalán aseguran que la colombiana no le habría pedido permiso para exponer de esta manera a los pequeños y tampoco le habría comunicado sus intenciones, lo que ha causado un enorme malestar en Piqué, al que ni siquiera los niños le contaron nada durante los días que han pasado en Miami juntos recientemente, a pesar de que el videoclip se había grabado en su casa de Barcelona antes de su marcha.

Según 'El programa de Ana Rosa', el exfutbolista está "en shock" y no entiende que se haya utilizado la imagen de Milan y Sasha para un tema tan comercial como una canción, que se va a monetizar. Gerard cree que Shakira ha usado emocionalmente a sus hijos -ya que el videoclip representa su mudanza del que fue su hogar familiar, cerrando así una etapa y comenzando otra en la que ha borrado a Piqué de un plumazo- y ya se habría puesto en contacto con su abogado, Ramón Tamborero, para tomar cartas en el asunto.

Una información que ha ampliado 'Ya es mediodía', explicando que si el futbolista dejó que la cantante se llevase a los niños a Miami fue porque no quería una guerra con Shakira que ella ya había comenzado, y principalmente para proteger la intimidad de sus hijos; de ahí que le haya sentado tan mal que protagonicen el último videoclip de la colombiana y que ni siquiera se lo hayan comunicado. Algo que podría marcar un antes y un después en la tensa relación que Piqué mantiene con su ex.