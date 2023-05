Arturo Valls visitó este miércoles para promocionar la nueva temporada de 'Mask Singer'. El programa está arrasando en Antena 3 con la presencia de Ana Obregón, Javier Calvo, Javier Ambrossi y Mónica Naranjo.

En el programa diferente rostros muy famosos, tanto a nivel nacional como internacional, muestras sus dotes interpretativas debajo de un divertido disfraz. Los miembros del jurado tienen que adivinar quién es la persona que se esconde debajo de la máscara, que esta temporada ya ha destapado a José Ramón de la Morena, Valeria Mazza, Tori Spelling y Arantxa Sánchez Vicario.

Pablo Motos quiso saber si el presentador conocía la identidad de los famosos antes que el resto y esto derivó en descubrir cuál es la relación de Arturo Valls con la prensa. El presentador presumió de guardar una buena sintonía con los paparazzis y la prensa rosa. Sin embargo, tuvo un encontronazo con un fotógrafo en una playa de Zahara de los Atunes.

.@ArturoValls nos habla del documental “La Selva de cristal” que hizo el año pasado en el Amazonas #ArturoVallsEH pic.twitter.com/peKyQPQE7B — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 17 de mayo de 2023

"Mi pareja lo lleva fatal. La he visto salir reptando de la playa hasta la orilla para que no la fotografíen. Hay veces que detectas que hay un paparazzi, que te están haciendo fotos... Es entonces cuando te tensas. En una de esas me armé de valor y fui hasta él para decirme que si podía parar ya, pero me contestó: 'Te puedes apartar, que le estoy haciendo a Paz Padilla... Resulta que estaba detrás", confesó el presentador provocando las carcajadas del presentador y todos los asistentes en el plató.