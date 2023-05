El gran evento del fin de semana en España era, sin duda, Eurovisión 2023 y en esta semana de resaca eurovisiva todos los programas han querido opinar sobre lo sucedido.

Ha sido el caso de 'Todo es mentira', el programa presentado por Risto Mejide, quien no se corta a la hora de dar su opinión sobre cualquier suceso y esta vez no ha sido una excepción.

Blanca Paloma obtuvo el 9º puesto para el jurado, pero el último en el televoto, lo que le hizo pasar al 17º puesto, algo que para Risto "se veía venir".

Risto Mejide, muy crítico con las expectativas de los 'eurofans'

Para introducir el tema, Risto quiso abrir el melón de Eurovisión haciendo referencia a las altas expectativas del público, que, según él, no se correspondían a la realidad: "Íbamos de favoritos y no pasamos del 17º puesto. Ahora es muy fácil decir "Yo lo vi venir". Aunque esto no va de Paloma, pero: ¿era la mejor propuesta para Eurovisión?".

Sin querer ofender a Blanca Paloma, el presentador no podía contener su frustración, pues él ya tenía cero esperanzas en la actuación española: "España ha vuelto a fracasar en Eurovisión con el tema 'Eaea'. Es que se veía venir, hombre, es que se veía venir. Es la verdad".

El candidato que Risto enviaría el año que viene

Risto Mejide se había mostrado contrario a la candidatura de Blanca Paloma y su 'Eaea' desde el principio, algo que ahora consumado el mal resultado ha aumentado su frustración.

Por ello, el presentador quiso proponer su alternativa de cara al año que viene para intentar ganar: "¿Por qué no cogemos a Chanel y le decimos: 'A ver, ¿qué quieres para volver a Eurovisión?' Y ya está. Todos los años Chanel hasta que gane. Puede hacerlo. Lo demostró el año pasado. Es la verdad".

La gala, otro objeto de debate y decepción

Así como se quedó a gusto al hablar de la candidatura española, Risto Mejide no quiso pasar por alto la que pare el fue una gala "aburridísima": "Es lo que pasa con cualquier proyecto creativo. Cuanta más pasta, peor espectáculo. Fue un coñazo absoluto. Ha perdido 2 millones de espectadores en nuestro país".