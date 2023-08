A temática dos bebés roubados é a base do filme Sobre todo de noche que se estreará na Biennale de Venecia a principios de setembro. Na película, actúa a actriz viguesa María Vázquez á quen a sustración de meniños parécelle “terrible, sobre todo porque estas cousas pasaron ata os anos 90, na democracia. É incrible que acontecera, que se tapara e que non se fixera xustiza ata hai poucos anos”.

Vázquez reflexiona que “aínda hai moita xente que non atopou os seus fillos e fillas. A outras persoas destruíronlle a vida ao descubrir que non eran fillas de quen pensaban. Non debe ser sinxelo pensar que teus pais te arrebataron doutra familia. Ten que ser durísimo de asumir como filla ou fillo”.

Vázquez interpreta a unha traballadora que explica no filme o que aconteceu anos atrás cun caso. “Está arrepentida, pero no momento non foi consciente do que pasaba. Estas traballadoras eran unhas mandadas que non cuestionaron moito que sucedía”, engade a actriz, que gañou o premio á mellor interpretación feminina no último Festival de Cine de Málaga polo seu papel en Matria.

María explica que entrou en Sobre todo de noche da man de Isaki Lacuesta, con quen traballou na serie Apagón. Isaki é produtor neste filme que dirixe Víctor Iriarte e que será a súa primeira longametraxe.

“O director caeume superben e quixen paticipar. É un papel pequeno cun monólogo longo. Eu son a persoa que garda os arquivos dos nenos roubados e véñenme preguntar. Algúns documentos queimeinos e conto a historia deses papeis que non aparecen. É unha escena que aporta luz á historia”, explica a intérprete. María engade que non acudirá a Venecia por mor do traballo. “En nada marcho para Bilbao traballar con Helena Taberna nunha rodaxe ata mediados de novembro. Vázquez está “moi contenta” de que Sobre todo de noche teña o seu oco en Venecia “por que é unha película moi artística, a xente vaise sorprender moito de como está rodada. Esteticamente é moi especial. Dáme moita alegría que se valore outro tipo de cinema e fílmica”.

En canto ao proxecto Nosotros, a artista detalla que a película —que aínda non empezou a rodar— tocouna “moitísimo”. “Presenta a ruptura dunha parella. Está moi ben contada a historia desde os dous lados. Inconscientemente un escritor está dun lado ou outro pero neste caso gustoume moitísimo porque mostra como se sente a muller na ruptura, como a relación se vai minando co coidados dos fillos. Sentíame superidentificada. Na parte del, aparece outro contrapunto. Aínda que sexa o final da relación non é o final do amor. Desmitifica moito o romanticismo porque no cinema as historias de amor soen ser demasiado románticas e fomentan un amor que non é sano, que é tóxico”.

Vázquez engade que o filme “fala dalgo moi actual. Separarse é un privilexio, para moitas persoas ás que non lle dan as contas e que quedan forzadas a convivir xuntas no mesmo fogar inda sen ser parella porque non dá o diñeiro para separarse. É dramático. Eu fago da muller de Pablo Molinero”.

Ademais María está pendente de estrear nos vindeiros meses, pero inda non sabe con certeza cando, Máis cuñados, a segunda parte de Cuñados, que desta vez transcorre no entroido, de Ourense. “Vai ter moita coña”, avisa.

A que si se estreará este ano é Pequeños amores, un filme que rodou en Cataluña e na que é coprotagonista Adriana Ozores. Ademais, está en camiño Alumbramiento, do director Pau Teixidor.

Nesta última, o tema dos nenos roubados regresa pero ambientada nos primeiros anos da democracia cando Felipe González gaña as eleccións. “O aborto non está permitido e moitas familias de mulleres embarazadas levábanas a internados onde lles quitaban os fillos”, explica.

Vázquez destaca que este 2023 é o seu ano e que con tanta voráxine colleu vacacións as semenas anteriores “para resetear un pouco e coller folgos”. Sobre Matria, recoñece que “sigo enganchada. Custoume escoller proxectos porque foi un proceso moi intenso. Como muller e galega identifiqueime moito. Poucas veces podo facer cousas coas que me sinta tan identificada. Por sorte, pasoume”.