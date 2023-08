Si hay un rostro conocido en la televisión española ese es el de Susanna Griso: periodista y presentadora, la catalana estudió en la Universidad de Barcelona y, tras varios medios autonómicos, dio el salto a Antena 3 junto a Matías Prats en 1998 en el programa de informativos. A partir de 2006 ha conducido ininterrumpidamente el matinal 'Espejo público', aunque su trayectoria no ha estado exenta de polémicas: la más reciente el pasado 29 de junio cuando un micrófono abierto dejó escuchar un ofensivo comentario hacia una de sus reporteras.

Ahora, la reconocida presentadora ha concedido una entrevista al medio El Mundo donde ha confesado una de las mayores incógnitas que la sociedad tenía hacia ella: cuál era su opinión sobre el partido ultraderechista Vox.

A la pregunta del periodista Iñako Díaz-Guerra "Teniendo en cuenta tu feminismo y tu implicación con la comunidad LGTBIQ, ¿te inquietaba la hipotética llegada de Vox al Gobierno?", Susanna Griso ha dado una polémica opinión que en cuestión de horas ya ha subido la temperatura de la conversación en redes sociales: "el PP sería un freno para cualquier pretensión de Vox de cuestionar los derechos LGTBI o la violencia machista".

Después, ha reconocido la figura del actual presidente del partido, Nuñez Feijóo: "Y ahí está la trazabilidad de Feijóo, que en Galicia tuvo la Consejería de Igualdad ocho años directamente adherida a Presidencia y no hubo ni un paso atrás".

Por último, ha reconocido que "Si Vox no fuese de la mano del PP, sí me preocuparía" y ha advertido sobre las consecuencias de incluir al partido de Santiago Abascal en los ejecutivos locales y autonómicos: "Tenemos que ser muy combativos con esto porque hay conquistas sociales que damos ya por hechas y creemos que son irreversibles, pero no necesariamente lo son. Hay que seguir luchando por el terreno conquistado porque es muy fácil perderlo".