Pasapalabra es uno de los concursos más seguidos en la televisión española. De hecho, el formato no para de acumular récords de espectadores en su franja de horario, aunque muy posiblemente sea el programa más visto de la televisión en la actualidad, llegando incluso a rivalizar con grandes eventos deportivos o políticos.

Una de las claves del éxito del concurso son sus invitados. Está claro que la cantidad de famosos que pasan por las mesas naranjas y amarillas son un gran reclamo para los espectadores.

Pasapalabra es, desde hace años, uno de los concursos más importantes de la televisión en abierto. No en vano durante años estuvo triunfando en Telecinco conquistando la última parte de la tarde. Una sentencia del Tribunal Supremo obligó hace varios meses a la principal cadena de Mediaset a dejar de emitir este formato que por aquel entonces presentaba Christian Gálvez.

Fue entonces cuando Antena 3 apostó por su compra y fue una decisión más que acertada. No en vano tener tanto ese programa como El Hormiguero ha hecho que las noticias de Vicente Vallés que se emiten antes y después de estos programas de tanto éxito sean lo más visto del día.

Telecinco intentó por todos los medios evitar la fuga de los espectadores que habitualmente consumen este tipo de concursos. Pero no lo consiguió. Recuperó formatos como el Precio Justo o Alta Tensión que en su día habían tenido mucho éxito en la cadena de Mediaset y en Cuatro pero que tuvieron que pasar a mejor vida en otros canales al no conseguir el éxito que se esperaba de ellos.

✨ Genio y figura, Fer se ha despedido de los invitados que han visitado #Pasapalabra durante los últimos tres programas con su toque de espontaneidad.https://t.co/WVg3uCwkMB pic.twitter.com/TlvOBJrvDe — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 13, 2023

Pero uno de las incógnitas ahora es saber quién se llevará el rosco. La cosa está entre dos: Fer y Moisés. De hecho, ambos han estado muy cerca. Y fue el otro día uno de esos momentos de espontaneidad de Fer, cuando se quiso despedir de sus acompañantes durante los últimos tres programas. A uno de ellos, no se cortó al decirle que "tú también me has caído bien".