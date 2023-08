Las nuevas tardes de Telecinco no terminan de despegar. Tras la cancelación de 'Sálvame', ni 'Mía es la venganza' ni 'Así es la vida' han logrado convencer a la audiencia en sus primeras semanas de emisión. De hecho, ambos formato han marcado mínimos en estos últimos días.

Esto ha provocado que el grupo de comunicación haya decidido paralizar las grabaciones de la serie. Pero eso no ha sido todo. Para recuperar a esa parte de la audiencia que se despidió de la cadena cuando 'Sálvame' se despidió para siempre, han recuperado la figura de Belén Esteban. Aunque el objetivo era cerrar aquella etapa y dejar claro el cambio de rumbo del grupo de comunicación, la audiencia ha sido testido del regreso de la princesa del pueblo a la pequeña pantalla, convirtiéndose en uno de los temas principales de la tertulia de Sandra Barneda y sus colaboradores.

'Así es la vida' se hacía eco de un información desvelada en 'Fiesta' sobre la supuesta crisis matrimonial de Belén Esteban y Miguel Marcos. Suso Álvarez fue el encargado de desmentir la noticia tras hablar con la protagonista de la historia: "Me ha confirmado rotundamente que no hay crisis entre ella y Miguel, me ha sabido mal verla triste porque su madre Carmen nos ve y puede llegar a pensar que es cierto, me gustaría decirle que esté tranquila", comentó el colaborador. "Le conozco, a él y a su grupo y es súper sano, están todos casados y ninguno va de ese estilo", añadió.

Pero la defensa de Suso quedó empañada con la insistencia de Ángela Portero, que siguió sembrando la duda sobre la situación de la pareja: "A mí sí que hay cosas que me extrañan y también sé que hay agencias detrás de ese tema desde hace tiempo", aseguró añadiendo que era raro que la colaboradora viajase a Canarias el día del cumpleaños de su marido y que no le felicitara públicamente.