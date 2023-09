La serie Bosé (SkyShowtime) ya apuntaba aspectos desconocidos de un artista que pese a su gran fama había conseguido blindar su vida privada todo lo que le permitieron hacer. Pero, además de estar lógicamente ficcionada, no incluía asuntos delicados como la pérdida de la custodia de los hijos que compartía con Nacho Palau, la polémica que levantó sus manifestaciones públicas sobre el COVID o la misteriosa pérdida de la herramienta más valiosa para un cantante: la voz. Y eso que le faltaba a la serie lo quería explicar en primera persona. Y así lo ha hecho en el documental original de Movistar Plus+ en colaboración con Shine Iberia que estrenó ayer la plataforma. “Todo lo que se ha dicho y no se parece a esto es mentira”, aseguraba, a la vez que advertía de que Bosé Renacido sería un auténtico “bombazo”.

Y los ingredientes para serlo los tiene, porque además de aportar profusión de datos inéditos, convenientemente ilustrados con fotografías y grabaciones audiovisuales de su archivo personal o tomados por su entorno privado y profesional, el artista hace contundentes confesiones, divertido a veces; pícaro, otras; roto en ocasiones, e indignado en unas cuantas. Dependiendo de los recuerdos que comparte en cada uno de los cuatro capítulos que están marcados por una de las principales casas de las muchas que habitó: Villa Paz, en Saelices (Cuenca), donde vivió su infancia; la de Somosaguas, que compartió con su familia y la renovada, donde hizo su vida, y la actual de México, donde dice haber encontrado una paz que hace unos días trastocaron diez hombres armados para asaltarle. Pero esa es otra historia. Quizá para otra docuserie. En Villa Paz describe Bosé una infancia feliz, pese a vivir con dos “monstruos”, un padre torero mujeriego con una gran lista de famosas conquistas (“solo se salvó Carmen Sevilla”, dice el cantante) y una madre actriz y modelo, refinada y culta, procedente de Italia.