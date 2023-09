Luar volve esta noite ás casas dos galegos e galegas e faino cargado de novidades na súa temporada número 32. A máis evidente, que non estará no estudio o emblemático presentador Xosé Ramón Gayoso. A Televisión de Galicia (TVG) enfrontarse á tarefa máis complicada dos seus case 40 anos de historia: substituílo. Para facelo, levará a cabo un casting que dirixirá a presentadora Esther Estévez, que lles irá dando paso aos aspirantes: Marcial Mouzo, Fran Cañotas, Paco Lodeiro, María Mera e Noelia Rey.

Para amenizar a festa, subirán ao escenario Pasión Vega e Los del Río, ademais dunha nutrida representación do folclore galego. Pasión Vega acaba de lanzar un novo álbum, Lorca sonoro, en que se achega á simboloxía do poeta granadino. Esta noite, interpretará no escenario de Luar un dos temas de lanzamento do traballo: La tarara. Tamén poñerá a bailar o público e a audiencia o dúo sevillano Los del Río, integrado por Antonio Romero e Rafael Ruiz, con temas como Ay, Celia ou Take it easy (yo no sé).

Ademais, haberá música de orquestra e estará no estudio do programa musical dos venres o Mariachi Los Charros. No apartado de música galega, os espectadores gozarán coa Banda de Gaitas Irmandade de Montevideo, a Asociación Cultural Retranqueiros e o cantareiro Mondra, mentres que o humor porano Campos e Crespo.

E, como non podía ser doutro xeito, con esta nova temporada de Luar volve Recantos, emblemática competición de talentos musicais, que acada a súa 14ª edición. Estela Domínguez, representando O Miño, e Domingo Hernández, de Vigo, serán os primeiros participantes. Acompañaraos Mar Brey, recanteira finalista da pasada edición, que interpretará Por ti voarei. Tamén regresan o concurso da chamada, en que os espectadores poden gañar 500 euros ou un xamón.