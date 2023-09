La pareja formada por Patricia Pardo y Christian Gálvez dio mucho que hablar en sus primeras semanas de relación, acaparando los medios de comunicación con su historia de amor. Por ello, decidieron mantener en secreto uno de los días más felices de su vida hasta hoy, cuando han querido compartirlo con el resto del mundo.

La pareja compartía en redes sociales una imagen que reconstruía cómo se veían las estrellas hace más de un año, cuando se daban el 'sí, quiero' en secreto, un secreto que han conseguido guardar lejos de la prensa. Esta maravillosa noticia no venía sola, puesto que era simplemente el contexto para dar la noticia más feliz de la pareja: esperan su primer hijo.

Con las palabras "No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé" y una imagen de los dos abrazando la tripita de la periodista, demostraban lo mucho que están disfrutando de esta nueva etapa en la que están formando su propia familia.

También han querido compartir una fotografía de una rosa junto con una cita de Antoine de Saint-Exupéry y una imagen de sus manos luciendo los anillos de boda. Sin duda alguna, el matrimonio ya se siente cómodo compartiendo estas dos noticias con sus seguidores y celebrando más alto y con más ganas su amor.

La periodista, que llevará las mañanas tras la salida de Ana Rosa Quintana de su histórico programa -ahora pasará a las tardes-, ha hablado en exclusiva con Outdoor sobre su presente profesional y aunque no ha querido entrar en detalles sobre su vida personal, también se ha referido a cómo organiza su vida para ser madre y ser una periodista de renombre con un trabajo diario muy exigente. "¿Conciliar? Es no dormir. Piensa que tengo que despertarme a las 4 de la mañana todos los días", comienza en su alegato por la conciliación familiar, en donde pide también medidas políticas que acompañen a los padres. En la charla, aclara que ella ha conseguido acomodarse para pasar tiempo con sus niñas mayores y no aparcar su carrera. Sin embargo, reconoce que para muchos padres esto puede ser muy complicado: "Es difícil para todos los padres. Creo que es un tema que tenemos que abordar como política en el futuro. Pero creo que hay que tomar la decisión de ser padres porque nunca es un buen momento para ser madre".