Fernando, uno de los dos nuevos aspirantes a ganar 'El Rosco' de Pasapalabra ha respondido a un acertijo de forma rápida. Un momento de tensión que ha aprovechado para tratarlo con ironía después de intentar resolver 'El Rosco' junto con Moisés como contrincante.

Fernando ha llegado arrasando al programa. Solo le ha faltado llevarse el bote en su debut, y ha estado muy cerca de conseguir el premio de más de 406.000 euros. De momento, se ha impuesto en 'El Rosco' a Moisés, que estaba en una gran racha.

En una de las últimas pruebas de adivinar en el programa Fernando ha empleado el sentido común para responder a la adivinanza que se planteaba en la prueba.

El cálculo mental de Fernando

Fernando y Moisés competían por adivinar la canción que el programa había propuesto para adivinar. La adivinanza que tenían como pista para poder responder era "Seis más unos segundos". Mientras que Moisés no se le ha ocurrido nada, Fernando ha dado en el clavo.

"Seis más uno segundos traducido al inglés y me da dos palabras como resultado, 'seven seconds'", ha respondido el concursante. Roberto Leal tras la respuesta de Fernando ha quedado alucinado y ha añadido "cómo has estado ahí eh".

"Me he graduado en matemáticas, sabes", afirmaba Fernando tras responder la adivinanza.

Ha respondido rápido y además ha acertado a la primera. Fernando sigue esforzándose programa tras programa en poder conseguir el bote del programa de 'Pasapalabra'.