"Si me quieren, me tendrán". Así de claro ha hablado Carlota Corredera. Algo más de un año después de ser despedida de "Sálvame", y sin haber conseguido un proyecto fiable desde entonces, la presentadora gallega ha asegurado que no se cierra puertas y que estaría dispuesta a dejar Mediaset si el grupo Atresmedia le ofreciese un proyecto interesante.