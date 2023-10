A serie galega A arte de ser mal pai continua o seu camiño de éxitos tras conseguir a selección no Showcase de Pilotos do festival Serielizados. Un festival que reúne aos referentes da ficción nacional e algúns dos nomes máis relevantes das series internacionais.A serie escrita por Óscar Cruz e dirixida por Jorge Boquete foi seleccionada como un dos catro mellores proxectos de toda España. O primeiro capítulo da serie coruñesa xa está dispoñible na plataforma Filmin ata o día 29 de outubro no marco do festival Serielizados, referente da ficción nacional.

O esperado regreso de Óscar Cruz e Jorge Boquete ao formato co que conseguiron catro premios Mestre Mateo non pode comezar mellor. A serie coruñesa na súa corta traxectoria xa conta cun premio á Mellor Serie Web en V.O. Galego e Premio do Público no festival de contidos dixitais Carballo Interplay e seleccións en festivais internacionais como Chile ou Perú. A serie producida por Miraveo e co apoio do AGADIC é unha comedia dramática. Ou un drama con notas de comedia.A arte de ser mal pai conta a historia dun pai corentón interpretado por Xosé M.Esperante, obrigado a despedirse da súa filla, a novísima e poderosa actriz Jacoba de Llano. Durante os tres días nos que sucede a emocionante historia, os creadores ofrecen unha mirada profunda e conmovedora sobre os desafíos da paternidade e a complexidade do que significa ser adolescente neste mundo moderno.