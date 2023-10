El regreso de "Sálvame" a Netflix no se producirá, al menos por el momento. Así lo han asegurado dos pesos pesados del programa, que afirman que el antiguo formato de Telecinco no llegará a la plataforma de streaming hasta que "El cuerpo en llamas", la ficción que recrea el caso del crimen de la guardia urbana de Barcelona, no salga del número uno de tendencias.