Ligar es parte del día a día de la práctica totalidad de los solteros. Cada uno busca una cosa diferente en un lugar y un ambiente distintos. Y, por supuesto, con una infinita variedad de técnicas para conquistar a ese chico o chica que le ha cautivado.

Jorge Fernández no es una excepción. El presentador de La Ruleta de la Suerte sigue siendo un seductor nato y en tiempos pretéritos triunfó mucho en el amor. De hecho fue proclamado Míster España en 1999. Pero a un buen físico deben acompañarle también las habilidades sociales.

Jorge Fernández, un seductor nato en 'La Ruleta de la Suerte'

Se dio a conocer en los concursos de belleza y también como jugador de baloncesto, pero la consolidación de su éxito ha sido como presentador. Jorge Fernández lleva desde 2006 presentando 'La Ruleta de la Suerte', un formato que no envejece con los años y sigue funcionando con tres concursantes nuevos cada día. Eso se debe a la frescura del concurso y también a su equipo humano.

Otros protagonistas como Joaquín Padilla, el cantante del programa, están algo más en entredicho. Pero tanto el presentador como Laura Moure, la azafata, son dos imprescindibles. Jorge Fernández aprovecha su presencia para compartir anécdotas relacionadas con los paneles del concurso.

¿En qué consiste el truco que usaba Jorge Fernández para ligar de fiesta?

Como es habitual, todo vino de un panel. 'Todos tenemos uno' era la pista... y la respuesta tenía que ver con este tema. Por nada menos que 850 euros Mimi resolvió: "Un amigo que siempre liga cuando baila". Y a partir de ahí se desató la anécdota de Jorge Fernández.

.@JorgeFdezTV nos ha confesado cuál era su técnica para ligar cuando era joven: “Si no, no me comía un colín”. 😂 #LaRuletaDeLaSuerte https://t.co/TPcM306GP3 — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) October 11, 2022

"Está claro que ese no voy a ser yo", aseguró el presentador. ¿Por qué? Porque usaba otro truco para conquistar a las chicas. "Mis amigos no pueden decir 'Yo tengo un amigo que es Jorge que ligaba cuando bailaba'. Ligaba, porque ya no ligo", confesó.

Quedarse en la barra, mejor que salir a bailar

Y es que Míster España 1999 tenía otros métodos. "Yo era más de barra. Me quedaba con la copa en la barra con esta pose y les daba palique a las chicas, porque como me pusiera a bailar es que no me comía un colín", reveló Jorge Fernández.

Laura Moure, la azafata, no se mostró de acuerdo. No con el truco de su compañero sino con su opinión de que igualmente habría triunfado: "Yo creo que te comerías colines aunque bailaras". Algo que rechaza Jorge: "Créeme, Laura, que no". Mucho mejor le fue empleando su propia técnica.