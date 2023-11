Renovarse o morir, se suele decir. Y en Telecinco parece que últimamente se están tomando este dicho muy en serio. La cadena lleva unos meses inmersa en una profunda reformulación con vistas a remontar en las audiencias y recuperar el ansiado liderazgo que hace ya dos años le arrebató Antena 3, y cuya crisis agudizó el sorpasso de TVE-1, que lleva en segunda posición del ranking desde hace cuatro meses. En Mediaset ha habido cambios directivos (el más sonado, la salida del consejero delegado Paolo Vasile hace un año) y de programación (el cierre de Sálvame, la mudanza de Ana Rosa Quintana a las tardes...), y ahora se avecina el terremoto en unas de las áreas más estratégicas: la de los informativos.

El primer paso ha sido el fichaje de Francisco Moreno como nuevo director de Informativos, en dependencia directa del consejero delegado del grupo, Alessandro Salem. El periodista malagueño, hasta ahora administrador único del Ente Público Radio Televisión Canaria, acaba de incorporarse al grupo y tiene la misión de promover una renovación integral de Informativos Telecinco, el relanzamiento de Noticias Cuatro a partir de enero y reorganizar los contenidos informativos en el entorno digital.

Desde hace tiempo hay muchos rumores acerca de la continuidad del veterano Pedro Piqueras, que lleva 17 años en la cadena y había ejercido no solo como presentador, sino también como jefe de Informativos. Según fuentes de Mediaset, el periodista, de 68 años, seguirá en el grupo hasta que él quiera y, de momento, no está prevista su salida. Aunque, claro está, la edad de Piqueras podría hacer que esa marcha no esté demasiado lejana.