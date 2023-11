TardeAR sigue arrancando tras un inicio dubitativo. La que fuera 'La reina de las mañanas' sigue sin alcanzar el objetivo del 10% de share, aunque no desiste en su intento por conquistar las tardes tras el fin de 'Sálvame'.

En los últimos días, la borrasca Ciarán o el nacimiento de un bebé gestado por dos madres han copado la actualidad, pero también hubo espacio para otro de los temas recurrentes: el peligro de la inteligencia artificial.

Fue al salir este tema cuando Ana Rosa quiso aclarar una polémica que le ha salpicado en los últimos tiempos debido a que suplantaron su identidad con la tecnología. Al parecer, un equipo de ciberdelicuentes utilizaron su voz para una estafa.

Ana Rosa niega haber promocionado una pastilla para la diabetes

Ana Rosa no se quedó en la aclaración, sino que aprovechó para denunciar su caso y llamó a la cautela a sus espectadores: "Nadie está a salvo de una posible clonación de tu voz por la ingeligencia artificial y de que anuncien algo que además, en este caso, es un peligro para la salud. Quiero que vean esta secuencia con la que he alucinado y ustedes van a alucinar. Y quiero aclararles que esa voz no es la mía".

Tras esto, Ana Rosa mostró el vídeo en el que se reconoce su voz admitiendo que su diabetes mejoró con el tratamiento médico que le suministraron. Después de aclarar que se trataba de una estafa, quiso zanjar la polémica y avisar del peligro de la IA: "No he tenido nunca diabetes (...). Esto anuncia a un doctor que dice tener una pastilla para la diabetes, es un anuncio que se inventan".