Roberto Leal ya era conocido tras su paso como reportero en ‘España Directo’, pero no fue hasta la propuesta de 'OT 2017' cuando se puso en el centro del foco en televisión. Ahora se encarga de conducir 'Pasapalabra' en Antena 3, y ha contado de qué forma le pasó factura. ¡Sigue leyendo!

Con 'OT 2017' vimos la vuelta del ‘talent show’ tras su última emisión en televisión desde hacía seis años con 'OT 2011'. Una edición que alcanzó muy rápido la popularidad convirtiéndose en una de las ediciones más vistas, algo que no ocurría desde 'OT 2001', en la que participaron David Bisbal, Rosa López, Natalia e incluso la actual presentadora de 'OT 2023', Chenoa.

Muchos recordarán ‘OT 2017’ por el paso de Amaia, Lola Índigo (por aquel entonces conocida como Mimi), Ana Guerra y Aitana, siendo esta última la concursante con mayor reconocimiento internacional de su edición. Roberto Leal ha sido uno de los sellos de identidad de las nuevas ediciones de 'OT', pero que en 2023 ha decidido apartar su camino para emprender nuevos proyectos como presentar 'El Desafío' o 'Pasapalabra'.

El cambio físico de Roberto Leal tras presentar 'Operación Triunfo'

Aunque destaca la experiencia como positiva en cuanto a lo profesional, ya que gracias a esa oportunidad se le abrieron nuevas posibilidades como presentador de programas de televisión, también ha destacado algunas cosas negativas. Se ha sincerado en 'Entre el cielo y en las nubes' el pódcast de Laura Escanes, a quien conoció en uno de los programas presentados por el sevillano donde ella era concursante.

Ha contado lo que podría ser uno de los motivos por los que no habría querido continuar en el 'talent show'. Recibió muchas críticas por parte de los seguidores del programa musical y se le sometió a mucha presión, aunque él mismo ha confesado que eso le ha ayudado a no hacer caso de las críticas. Pero por mucho que no haya querido, esa presión le ha pasado factura.

"Tuve un cambio físico real porque yo tenía el color del pelo marrón y de repente, me empezaron a salir muchas canas por la presión que sentí de pronto. No sabía que cuando te pasa algo potente, te salen canas. No sé si existe una explicación científica que me pueda ofrecer algún profesional. No sé si será real", le decía a la catalana.

Chenoa tenía que seguir un legado muy difícil, ya que Roberto Leal lo hacía de 10, pero lo está haciendo muy bien 🫶🏼#OT2023 — isma mota (@motaisma) November 20, 2023

Durante el tiempo que estuvo al frente del programa de La 1 le empezaron a salir muchas canas, algo que en un principio preocupó a Roberto Leal y que más tarde le ayudó a entender que le salían debido al estrés… Si es que ya sabemos que no es nada bueno vivir estresados. Estaremos pendientes al color del pelo de Leal para saber si su carrera le trae más intranquilidad que estabilidad.