La actriz colombiana Sofía Vergara deja la comedia y los personajes blancos para adentrarse en el mundo del narcotráfico en la serie Griselda, basada en la historia de Griselda Blanco, la “narcomadrina” que enseñó a Pablo Escobar, uno de los fundadores del cártel de Medellín, el “negocio” de la droga. Sofía Vergara voló hasta Madrid para presentar ayer la nueva serie en una rueda de prensa abarrotada de periodistas. “Acostumbrada a verme bonita, una de las cosas que me ha resultado más difícil es transformar mi físico”, comenta la actriz de Modern Family, que ha hecho referencia a las tres horas de maquillaje a las que debía someterse para colocarse una prótesis dental, una peluca y ensanchar su nariz.

“Cuando empezaba a rodar ya estaba cansada”, comenta divertida; un cambio de imagen que ella misma asumía porque “quería sentirme diferente a mí”. Para ello, utilizó ropa interior que reducía su silueta —“no quería verme caribeña— y cambió su forma de andar hasta el punto de sufrir una lesión de espalda.

Horas gritando, peleando y disparando la hacían llegar “agotada” a casa, pero lo que peor ha llevado fue empezar a fumar a los 50 años. “No he fumado en mi vida, me enseñó Andi (el director) y a meterme coca también”, dice a carcajadas. Netflix apuesta de nuevo con esta serie de seis capítulos que se estrena el próximo día 25 por una historia basada en hechos reales, protagonizada y producida por Vergara. La historia se sitúa en el Miami de finales de los 70, momento en el que Griselda llega de Colombia dejando atrás el mundo de las drogas en el que se movía su marido, pero al que ella acaba sucumbiendo “porque no tiene dinero y es lo único que conoce”.