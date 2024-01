El Festival de Sundance regresa a partir de hoy a las montañas de Park City (EEUU) con la edición en persona más extensa desde el inicio de la pandemia para celebrar el legado de sus primeros 40 años de historia y continuar con la formación y el impulso de nuevos creadores.

Considerado uno de los eventos cinematográficos más reputados de los Estados Unidos, el encuentro se lleva a cabo del 18 al 28 de enero. Como es usual, el programa brilla por su diversidad de temas y por reunir los proyectos de renombrados cineastas como Richard Linklater, uno de los directores favoritos del festival y quien presenta su filme Hit Man; o del realizador Steven Soderbergh con el estreno de Presence.

Este año, los trabajos de ambos se colaron en la selecta lista de las diez mejores películas que se han estrenado en la historia del festival, junto a nombres como el de Quentin Tarantino, o Christopher Nolan, quien asiste a esta edición como uno de los homenajeados de la ceremonia inaugural en la que se le condecorará con el premio honorífico de Pionero del Instituto Sundance. Pero la 40 entrega del festival también recibe a talentos con carreras más cortas, como Lana Wilson que regresa para estrenar Look Into My Eyes o la directora marroquí Asmae ElMoudir, quien presenta la muy esperada The Mother Of All Lies. Kristen Stewart, quien será honrada con el premio Visionario 2024.

El popular actor chileno Pedro Pascal desfilará por la alfombra roja de Sundance para hablar de la cinta Freaky Tales, que tiene su estreno el primer día de celebración. El festival también contará con una amplia participación de historias latinas como la segunda película de las mexicanas Astrid Rondero y Fernanda Valadez o la coproducción Reinas, de la directora Klaudia Reynicke. Los directores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos popularmente como Los Javis, se hicieron con un lugar en el evento gracias a su serie La Mesías, que expondrán en la sección de Episodios Piloto. Y el cantante puertorriqueño Residente mostrará sus capacidades actorales junto a Sasha Calle en la historia In the Summers.