Un novo programa semanal para toda a familia chega a Televisión de Galicia (TVG). Noite Xigante é a nova aposta para as noites dos sábados, un concurshow cheo de música e baile, producido por CTV. O programa estrearase mañá, día 20 de xaneiro, ás 22.00 horas, disposto a sorprender ao público con grandes actuacións musicais, probas, premios e convidados famosos con ganas de pasalo ben.

A nova festa dos sábados na TVG estará presentada por María Mera (presentadora de Os mellores da clase, Carballeira ou A liga dos cantantes extraordinarios), que estará acompañada nesta aventura polo cantante César Romero (participante en A liga dos cantantes extraordinarios e membro da Orquestra Cinema) como polifacético colaborador.

Na estrea de Noite Xigante, María Mera e César Romero abrirán o show cun espectacular número de baile. Neste primeiro programa, estarán acompañados polo carismático cantante Carlos Baute, ademais de recibir a visita de Diana Nogueira e Manuel San Martín, todo amenizado coa animación da Fanfarria Farruca.

Noite Xigante é un concurshow, cheo de sorpresas e espontaneidade, onde cinco concursantes, cargados de boa enerxía, poñen a proba a súa intuición, nervios e pericia en distintas probas. A valentía dos concursantes tamén se porá e proba co Caldeirón, un aparello xigante que lanza un líquido viscoso que promete converterse no momento estrela do programa.

Como non podía ser doutra forma, o show conta con diferentes probas para que os seus concursantes demostren o que valen: unha cámara oculta con sorpresa, unha ronda rápida de preguntas, diversas probas de pericia visual ou física e ata retos musicais.