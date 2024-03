El 4 de abril Movistar Plus+ estrena Muertos S.L., una comedia original que transcurre en el día a día de la funeraria Torregrosa. Se trata de una sitcom (ocho episodios de treinta minutos de duración) creada por Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre, Nando Abad y Araceli Álvarez de Sotomayor y dirigida por Laura Caballero que transcurre en el día a día de la funeraria Torregrosa.

Con esta serie original, Laura y Alberto Caballero (Aquí no hay quien viva, La que se avecina, Machos alfa) se suman al talento creativo de Movistar Plus+. Cuando fallece Gonzalo Torregrosa, propietario y fundador de la Funeraria Torregrosa, Dámaso Carrillo, su mano derecha en la empresa, no duda en que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando. Pero, contra todo pronóstico Nieves, la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente de la empresa familiar, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi, experto en Marketing, y en contra de los planes de sus hijas de cerrar y montar un gimnasio. Mientras Dámaso conspira y manipula a sus compañeros contra la nueva dirección, la empresa se enfrentará a la competencia y a un caso a lo #metoo, que amenazarán el legado de Gonzalo Torregrosa.

Carlos Areces encabeza reparto de la serie que completan Ascen López, Diego Martín, Amaia Salamanca, Salva Reina, Adriana Torrebejano, Gerald B. Fillmore, Aitziber Garmendia, Roque Ruiz, Lorea Intxausti, Manolo Cal, Bárbara Santa-Cruz, Lucía Quintana y Juan Miguel Bataller. La plataforma emitirá dos episodios por semana.