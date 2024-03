Parece que el avance de Reacción en cadena, el concurso presentado por Ion Aramendi en Telecinco, es casi imparable. Y gran parte de este éxito es gracias a los Mozos de Arousa, el trío de concursantes gallegos que se han hecho casi tan famosos como el presentador. Pues tras su paso por Reacción en Cadena, los Mozos de Arousa ya tienen nuevo programa: "Factor X".

Pero más allá de este concurso, los Mozos de Arousa también triunfan en otros ámbito. Es el caso de Bruno Vila, que participa en Bailando con las estrellas. Tras enfrentarse al jurado la semana pasada, Bruno Vila vuelve a exhibir un nuevo baile ante ellos. La tensión entre el mozo de Arousa y los expertos que valoran su actuación explotó después de que juzgaran negativamente su coreografía. De hecho, el joven participante de 'Reacción en cadena' se llevó un 1 por parte de Julia Gómez Cora.

Ahora toca pasar página y ensayar un nuevo baile. Para ellos, Bruno y Marta Blanco, su maestra de baile, han preparado un pasodoble con el que sorprende al jurado. Lo cierto es que, en los ensayos, les hemos visto comentar lo sucedido, visiblemente afectados.

"No tengo que pedir perdón"

No he tenido semanas fáciles por cosas de aquí y de fuera y no he dado lo mejor de mí", ha confesado Bruno antes de salir al escenario. "Cuando no lo haces como has ensayado te frustras, pero es parte del concurso", añade. "La fama es como las rosas: es muy bonita, pero tiene sus espinas", reflexiona durante los ensayos, a la par que niega que esta se le haya subido a la cabeza.

Respecto a su paso por el programa, el cual algunos cuestionan su permanencia por su bajo nivel de baile, el gallego se muestra claro y contundente: "Yo cumplo con las reglas del juego. El jurado vota y el público vota, pero yo no tengo que pedir perdón por seguir en el concurso, no tengo la culpa", le dice a su maestra de baile. El jurado ha visto cierta evolución en Bruno. De hecho, dicen ver a un Bruno que no habían visto antes. Por su parte, Boris le pide que deje de sufrir por "las angustias" del programa y que disfrute de su paso por este talent show de baile: "Olvídate de nuestras valoraciones y disfruta del baile". "Esta semana he cambiado mi actitud porque estas dos semanas no he estado en mi mejor momento", ha dicho el participante. Ha obtenido 31 puntos, de sus mejores puntuaciones.

El público apoya al Mozo de Arousa pero también piden que sea "coherente". "No todo el mundo evoluciona al mismo ritmo bruno siempre ha sido sincero y nunca ha negado que se equivoque o esté por debajo de sus compañeros pero todos tenemos derecho a aprender , no es lo mismo ir a concursar desde una base de ser una artista cantante haber ganado un concurso del mismo estilo en otro país que se fijen en ti por tener éxito en un programa que no tiene nada que ver con lo que él hace , bruno tiene mucho mérito y valentía de seguir luchando y sin rendirse y aunque no se le note tanto la evolución como a sus otros compañeros sus bailes de esta semana nada que tiene que ver con los primeros programas". "Creo que por dignidad Bruno yo dejaría el baile,, es muy triste que salgan otros y tu sigas hay"