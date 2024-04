El próximo viernes 12 de abril llega a las noches de Antena 3 la undécima temporada de Tu cara me suena, una edición que puede plantear el caso de ver a Chenoa valorando a David Bustamante caracterizado como David Bisbal. “Si me toca imitar a Bisbal, implosionaría el país”, ha dicho el cantante. En la presentación, toda la atención recayó sobre el cántabro cuando se le preguntó qué sentiría si tuviese que afrontar el reto de imitar a su compañero de edición de Operación Triunfo. “Si me toca será maravilloso actuar por un pedazo de artista como él”, ha señalado, para bromear después sobre someterse al juicio de Chenoa, una de las componentes del jurado. “La idea es intentar conseguir un 12, no un 4 de primeras”, ha dicho entre risas. Junto a Bustamante concursarán Raquel Sánchez Silva, Juanra Bonet, Conchita, Raoul Vázquez, Supremme de Luxe, Julia Medina, Valeria Ros y Miguel Lago.

El director de la productora Gestmusic, Tinet Rubira, ha destacado la complicidad y el espíritu competitivo de los concursantes de esta edición. “Todos han venido a ganar. Hay ambición, así da gusto verlos porque se comprometen con el programa”, ha reconocido. “Más allá de las puntuaciones, este programa es una experiencia que os saca de la zona de confort y os permite conoceros. Ganáis todos más allá de quién se alce con el premio final”, agregó la directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, Carmen Ferreiro. En esta línea, ha destacado que el programa es “un Ferrari del entretenimiento. (...) Es un formato que ha sido capaz de entretener a medio mundo, creado en España, que se ha exportado a más de 50 países”. Tras once temporadas, Rubira ha confesado que ve difícil encontrar nuevos talentos. En esta edición los nueve perfiles han sido elegidos entre 60 famosos.