Carlos Montero, responsable de series como Élite, El desorden que dejas o Física o química, firma el nuevo drama médico Respira, que llegará a Netflix este año. Una serie con un marcado elemento social al pivotar en torno a una huelga general en un hospital sin servicios mínimos. Y es que el creador defiende la sanidad pública como “la joya de la corona española y europea” que hay que preservar por todos los medios y alerta que perderla sería “terrible”. “Quería hablar de la precariedad de la sanidad pública y que no lo podemos permitir”, explicaba Montero durante el rodaje de la serie en un encuentro con varios medios, entre los que se encontraba Europa Press. El guionista se declara fan de las series de hospitales, siendo Shonda Rhimes y Anatomía de Grey un claro referente con el que, sin embargo, marca distancias al tirar “un poquito menos de lo sentimental”.

A pesar del gran número de ficciones y dramas médicos existentes, el creador sostiene que siempre hay algo nuevo que aportar. Los protagonistas de Respira concuerdan en que, en este caso, la novedad más significativa es el elemento social y su importancia en la trama. Aitana Sánchez-Gijón, que interpreta a una respetada cirujana jefa, observa que la ficción “está muy pegada a una realidad nuestra muy concreta, que tiene que ver con la sanidad pública y el debate sobre la sanidad pública”, algo que dice no haber visto en otras series.

“Creo que en esta serie hay una tremenda valentía no solamente en la propia trama, que abre la puerta a hacer una huelga total, sin mínimos, en la sanidad que me parece que es algo... cuestionable, sino también con el resto de tramas”, aporta Blanca Suárez. La actriz opina que en la serie “no se habla con tapujos, no hay rodeos, se dicen las cosas claras duelan o no duelan”. Según la intérprete, “todos los melones se abren” y los personajes se enfrentan a ellos “de forma muy abierta y muy cruda”.