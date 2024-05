O programa Traes unha cantiga? deste próximo mércores (TVG, 22.00 horas) gravouse na cidade de Lugo, cidade dunha importante cultura tabernaria, e en consecuencia con proliferación dos cantos de taberna. Veñen ao programa os grupos Xaora, Os do 13 e Son de Lugh. Tres grupos que teñen a súa orixe e filosofía na música tradicional galega, e no seu interese de facer difusión desta música participan nos cantos de taberna. A taberna escollida para a gravación é Medievo, situada na zona máis tabernaria de Lugo, nunha das rúas que rodean á praza do Campo.

O espazo é unha produción encargada por TVG a Producións Celta, cunha idea orixinal, escrita e dirixida por X. H. Rivadulla Corcón e presentado por Noelia Rey.

O primeiro dos grupos participantes é Xaora, que xurde en 2014 tras xuntarse varias persoas que asistían como alumnos a distintos obradoiros da Tradescola (Escola de Música Tradicional de Lugo), principalmente de pandeireta. No grupo hai máis mulleres que homes e a maioría delas din que aprenderon a tocar nestas clases. Na actualidade seguen asistindo porque seguen “aprendendo e adquirindo máis repertorio”. Din que son moi festeiros, que o grupo naceu co obxectivo de gozar da música e do tempo que pasan xuntos. A día de hoxe o grupo esta formado por 10 compoñentes, e actúan con gaitas, clarinete, bombo, tamboril e pandeiretas. A cantiga que escolleron para o concurso é Foliada de Asen, peza moi popular entre os grupos de música tradicional, que escolleron porque é a peza coa que comezan todas as súas actuacións.

Outro dos concursantes é Os do 13, un grupo de cantos de taberna que nace no 2016. Está formado por alumnos dos obradoiros de música, canto e baile da asociación A Volta do Agro, asociación que ten como obxectivo difundir a cultura popular galega. Din que son un grupo de espírito libre, desenfadado, sen moita planificación, que xurde para asistir a certames de cantos de taberna principalmente de toda a provincia. Cando se formaron como grupo tiñan que elixir un nome e, como unha das integrantes ten unha administración de lotería que se chama O 13, decantáronse por este nome para que lle dera sorte. Son 8 membros e a súa instrumentación son gaitas, bombo, tamboril e castañolas. O tema escollido é Castañas asadas, porque din que representa moi ben o espírito do grupo, pola súa alegría e ser un tema bailable.

Por último, Son de Lugh é un grupo que se define como grupo de música tradicional ambientado no mundo castrexo, celta e galaico. A banda xurdiu inspirada na festa do Arde Lucus. No ano 2013 celebraron o décimo aniversario da súa fundación. O nome do grupo é un xogo de palabras con “son”, do verbo ser e do substantivo “son” en referencia á música, e “Lugh”, nome do deus celta que supostamente dou orixe ao nome da cidade. Son un grupo habitual nos concertos das festas da cidade: Arde Lucus e San Froilán. E tamén das foliadas e seráns das vilas da contorna. Son 15 compoñentes que actúan con gaitas, acordeón, bombo, tamboril e pandeiretas. A canción escollida é Chingala unha peza orixinal do grupo Abóbriga de Baiona, grupo co que todos os anos fan un concerto conxunto.

O programa está presentado por Noelia Rey, e son o xurado permanente Sheila Praticia, unha das voces máis sorprendentes e prometedoras da música galega, e Alfredo Dourado do grupo de referencia do canto de taberna A Roda. En cada programa conta cun padriño ou madriña dos grupos, que tamén forman parte do xurado, e nesta ocasión a madriña é Xiana Lastra, compoñente do grupo A Banda da Loba.

O obxectivo do programa é elaborar unha listaxe das cantigas máis populares das tabernas. Así que a canción que o xurado escolla pasará a formar parte da listaxe.