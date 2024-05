Narrar un “emocionante” thriller que transcurre en “uno de los ambientes más grises de nuestra cultura”, es el reto de Diego San José con su nueva serie, Celeste, una ficción sobre una inspectora de Hacienda que persigue a una estrella de la música latina, residente en España, para que pague sus impuestos.

“Un thriller, con los giros y sorpresas que tendría la historia de un detective enfrentándose a un secuestrador, pero aquí no hay secuestro, hay un aparente fraude fiscal, y no hay un asesino, hay una artista”, explicó el creador a los medios en una pausa del rodaje de una serie que recuerda a la historia de Shakira.

Carmen Machi es la inspectora de Hacienda Sara Santano en esta producción de Movistar Plus+ en colaboración con 100 Balas (The Mediapro Studio), que contará con seis episodios que llegarán a la plataforma antes de que finalice el año. Machi dijo que se sintió “muy emocionada” cuando recibió la llamada de San José, ya que el creador lo había escrito pensando en ella. Además aseguró que cuando leyó los guiones se partía de la risa, aunque hay que aclarar que no es una comedia.

Su personaje, Sara Santano, es una inspectora de Hacienda con más de treinta años de experiencia a punto de jubilarse que ha entregado toda su vida a su profesión. O eso creía ella. Porque el último día recibe el encargo más importante de su carrera: demostrar que Celeste, la gran estrella latina que llena estadios con sus conciertos, reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos. Una misión de la que dependen veinte millones de euros para las arcas españolas. Para ello, Sara tendrá que aparcar su vida para recorrer la de Celeste y demostrar que pasó aquí 184 días. La mitad del año más uno.

“Ella es una mujer gris porque su vida es triste. Se quedó viuda, está a punto de jubilarse en un trabajo del que nunca le ha pasado nada emocionante, no se cuida nada a nivel físico, no viste muy bien”, explicó la actriz. “Yo a ella la veo como una mujer admirable, tremendamente lista, culta..., ya quisiera yo”, señalaba Machi. San José, quien confiesa que ha estado durante “bastante tiempo” investigando sobre los inspectores de Hacienda y todo lo relacionado con este mundo, señala que los espectadores cuando vean la serie se van a “reconciliar” con esta figura “tan denostada”.