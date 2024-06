O programa Nin o imaxinas, da Televisión de Galicia, volve hoxe para dar conta da recreación da infraestrutura plantexada no seu día entre as dúas beiras da ría de Vigo e outras propostas que non deixarán indiferente a ninguén. Sabían que o cráter gasístico máis grande do mundo está en Galicia? No programa desta semana, Nin o imaxinas contaranos, da man de expertos, as razóns de por qué o é e utilizará a realidade virtual para representalo da forma máis fiel posible.

Sen deixar de lado a historia da nosa terra, este domingo pola noite a presentadora Alba Mancebo encargarase tamén de contar o que se esconde detrás da morte dunha das grandes estrelas do Hollywood clásico que tivo lugar en Cedeira.

Desta vez, tamén o programa achegaranos á temática mariña falando dos peixes que están de tempada en cada estación do ano. E, sobre todo e moi importante, cal sairán máis baratos aos consumidores galegos.

E, coma sempre, Nin o imaxinas tratará polo miúdo a climatoloxía da semana, engadido aos puntos do programa deste día 2 de xuño, unha receita de cociña co mellor peixe de Ribeira e ata un tour pola vila de Cedeira da man da influencer Inés Santiago.

Túnel Vigo-Cangas

Existe a posibilidade de construír un túnel que una Vigo e Cangas? Aínda que non o crean, a resposta é si. Nin o imaxinas defende esta proposta da man de Luis Medina, enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos; Xosé M. Fernández Alvariño, empresario, e David Torres, oceanógrafo. Coma sempre, o programa de realidade virtual daralle sentido a todo o que non imaxinamos. Tendo en conta, ademais, a opinión da veciñanza.

Este próximo programa fará tamén unha viaxe ao pasado na que lembrará como eran as comunicacións entre Vigo e O Morrazo antes de que existira a ponte de Rande.

Un avión de película

Leslie Howard, un dos protagonistas do clásico filme Foise co vento, faleceu durante a Segunda Guerra Mundial na costa galega, á altura de Cedeira. Existen diferentes teorías sobre a morte do galán do Hollywood dos anos 40, pero o que si está comprobado é que o voo no que viaxaba de Lisboa a Bristol foi derrubado polos alemáns mentres sobrevoaba o Atlántico. A día de hoxe mantense a idea de que o ataque alemán se debeu a que o actor exercía de espía para os servizos británicos. Hoxe na TVG poderán coñecer de preto esta historia que mesmo parece de novela.

Aproveitando a temática de aviación, Nin o imaxinas vai lembrar a maior catástrofe aérea acontecida en Galicia, o accidente aéreo de Montrove (Oleiros) do ano 1973. A través dunha reportaxe, contará con todo detalle como foi dita traxedia, da man de testemuñas de primera man. Ademais, o piloto Manuel Mira explicará a repercusión que tivo dito accidente na historia da aviación e analizará o suceso dende un punto de vista experto.

O maior cráter do mundo é galego

Para os que aínda non o saiban, en Galicia existe o cráter gasístico máis grande do mundo, coñecido como “O Gran Burato” e situado na vila de Muros. Esta nova entrega de Nin o imaxinas conta con entrevistas aos mesmos expertos que participaron nas investigacións que se desenvolveron na zona e, coma sempre, o programa non deixa á marxe a opinión ou a constancia que teñen de tal feito os veciños e veciñas de Muros.

Dita reportaxe vai ligada a outra que falará dos galegos que traballaron en plataformas petrolíferas, a súa experiencia e a vida que levaron. Foi unha gran saída laboral no seu momento que sustentou a moitas familias da nosa terra.

Peixes de tempada

Outro dos temas principais do programa de hoxe é o peixe de tempada. Acercámonos ás prazas de peixe de cidades como Ferrol, A Coruña e Ribeira para analizar se a xente coñece que peixe está de tempada en cada estación do ano. Falarán con profesionais do sector e cos seus clientes, atendendo, tamén, ás consecuencias que ten que o peixe estea en tempada alta ou non.

Como é evidente, a vida dos mariñeiros vese afectada polo estado do mar e o seu ecosistema. Saberán, da man dos mariñeiros de Porto do Son, a repercusión que ten cada estación do ano no mar e no seu traballo, así como nas vilas nas que a maior parte dos habitantes se dedican ao mar.

O desta semana conclúe a temática mariña no lugar onde máis poden gozar os nosos sentidos: na cociña. Juan Rial, ex mariñeiro e xefe de cociña, lévanos ao mercado de abastos de Ribeira, onde nos ensina como elixir o mellor peixe, e imos ata a súa casa para descubrir a súa receita segreda.

Todos os temas anteriores serán representados en realidade virtual, a gran esencia do programa, e, como engadido de actualidade iremos a Portomarín a ver a situación do encoro, comparándoo con como estaba hai dous anos, en plena seca. Se seguen o programa, poderán ademais, acompañar ao noso reporteiro David Vilares nun día de turismo pola mesma zona.