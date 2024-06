Insólito. Así se puede describir el encontronazo vivido en directo entre Ana Rosa Quintana y un reportero de 'Y ahora Sonsoles', programa de la competencia. El formato de Telecinco, 'TardeAR', se encontraba realizando una conexión en directo con unas trabajadoras que denunciaban la grabación ilegal en el baño de imágenes por parte de su jefe.

Sin embargo, lo que acabó sucediendo en el reportaje nunca lo hemos visto antes en televisión, al menos en España.

El cámara de 'TardeAR', en un momento dado de la conexión, abrió el plano y se pudo ver a un reportero de 'Y ahora Sonsoles' intentando hablar con una de las entrevistadas mientras la periodista del formato de Telecinco hablaba como si nada. Ana Rosa Quintana, sorprendida ante lo que estaban viendo sus ojos, se vio obligada a parar el directo y a pedir a la competencia que saliera de plano y esperase su turno.

Así fue el encontronazo entre Ana Rosa y el reportero de 'Y ahora Sonsoles'

Ana Rosa explota al ver a un reportero de #YAS6jun en directo #Television pic.twitter.com/6gOuS0m2Y9 — TVMASPI (@sebas_maspons) June 6, 2024

"Oye disculpadme un momento. Perdona, Carolina. Oye hay un compañero ahí que es de otra cadena. Le ruego que se salga del plano porque yo esto no lo he visto en mi vida", espetó una cabreada Ana Rosa Quintana, quien señalaba precisamente que este feo gesto nunca antes había tenido lugar en televisión.

Además, añadió un comentario que puede no haber sentado bien a 'Y ahora Sonsoles' y su reportero en cuestión: "oye, si se quiere hacer famoso, vale. Pero me parece que hay determinadas actitudes y prácticas que, en serio, no he visto en todos los años de mi carrera. No todo vale, compañeros". El público de 'TardeAR' aplaudió de inmediato y el programa retomó el relato de las entrevistadas con aparente normalidad.