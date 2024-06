La última entrevista de Kiko Matamoros está dando, y mucho, que hablar. Luego de sus polémicas palabras acerca de los incentivos que le llevaban a participar en televisión, en otra entrevista ha desvelado lo que cobraba por ello, algo que sorprendió a todos.

El colaborador televisivo habló primero en 'El sentido de la Birra' sobre todo sobre su papel en 'Sálvame', que ahora trata de replicar en el nuevo espacio 'Ni que fuéramos Shhh'. Al ser preguntado por su trayectoria, Kiko enumeró de forma sorprendente sus distintos papeles relacionados con el mundo de las celebridades: "He hecho muchas cosas: productor, representante, monigote televisivo... Soy consciente de lo que somos. Marionetas que estamos para entretener. No me quejo, porque mi voluntad la mueve el dinero. Si no fuera por el dinero... ¿Qué hago yo ahí?".

Todo esto generó mucha curiosidad en los presentadores de 'Vaya vaina', el podcast al que se presentó unos días después. Los presentadores ya tenían el 'preaviso', y sabían que en algún momento debían soltar la pregunta que todos estaban esperando.

Kiko Matamoros desvela su sueldo en 'la época dorada de la televisión'

Al ser preguntado por 'la época dorada de la televisión', tanto Kiko Matamoros como Víctor Sandoval, también invitado, admitieron que se ganaba mucho más dinero que ahora.

"Yo fui representante y manejé unos cachés... Creo que lo que más he facturado por una intervención fue con María de Mora. 200 y pico mil euros por dos intervenciones en Antena 3. Cuando iba a 'Crónicas Marcianas', he visto colaboradores que cobraban 6 mil euros por programa", desveló Kiko.

Sin embargo, sabedor de que lo más curiosidad generaba era lo que ganaba él por programa, quiso dejar una pista: "Con lo que cobraba yo por 40 minutos de televisión en la mesa del corazón, se paga ahora a todos los colaboradores de 'TardeAR' por cuatro horas de programa. Pero estamos hablando de hace 20 años".