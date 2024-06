Filmin estrena el 25 de junio, en exclusiva en España, la serie de tres episodios The Way, el debut en la dirección del actor Michael Sheen (Masters of Sex). Se trata de un nuevo drama de la prestigiosa BBC sobre unos disturbios que estallan en la ciudad industrial de Port Talbot, cuna de la furia y del orgullo de la clase trabajadora, y que entran en una espiral de violencia que atrae a varios grupos activistas y desemboca en una enorme revolución obrera. La serie llega a nuestras pantallas tras casi una década de gestación, en la que Sheen ha contado en su equipo con el documentalista ganador de 4 BAFTAs, Adam Curtis, y el guionista James Graham (Sherwood).

Los protagonistas de The Way son los Driscoll, una tormentosa familia de cuatro integrantes que se ve obligada a abandonar su hogar tras la amenazante situación que acorrala su isla. Antes de llegar a Inglaterra, se cierran abruptamente las fronteras y los galeses pasan a considerarse inmigrantes ilegales. El reparto, en el que también está el director, lo completan Luke Evans (El Hobbit), Callum Scott Howells (It’s a Sin), Steffan Rhodri y Sophie Melville. “Port Talbot es una ciudad marcada por los disturbios del pasado”, explica Sheen sobre su ciudad natal, una siderúrgica del siglo XX convertida ahora en una superviviente posindustrial. “Tiene el espíritu rebelde en su ADN. Toda la fuerza de la ciudad es como un gigante durmiente”. Sheen, quien en 2012 protagonizó la serie La pasión de Port Talbot, regresa a sus raíces para mostrar “un reflejo de lo que ha sido vivir en nuestra cultura durante los últimos 10 años, en los que nunca sabías si estabas en una sitcom o en una película de terror. Lo absurda que puede llegar a ser la realidad”. Para ello, la autenticidad fue crucial, así que el equipo trabajó con habitantes de la ciudad, sobre lo que la productora Bethan Jones comenta: “Multitud de locales hicieron de extras para escenas de protestas y para planta de siderurgia. La serie refleja ese sentimiento latente de estar atrapado en el pasado y tener la necesidad de avanzar”.